Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників архівними фото
У своєму сторіз в Instagram дівчина розповіла про те, як зустріла Різдво з родиною, а також показала декілька фотографій з сімейного альбому, передає Politeka.
Так, на першому кадрі Леся позує разом з друзями на тлі автобуса. У відео вона каже, що «це я, а це – ле автобус», проводячи аналогії з «ле маршруткою», «героїнею» відомого українського тревел-шоу, ведучою якого є Нікітюк.
На другому фото вона разом з подругою зображені під час проводів в армію двоюрідного брата Лесі, якого вона потім показує наживо.
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Раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк розсмішила мережу, опублікувавши відео, як готує новорічний салат «Олів'є».
В кадрі телеведуча в білій футболці, чорних брюках і темних окулярах загрозливо розмахує ножем і ковбасою для салату під пісню Billie Eilish Bad guy.
На другому записі вона ріже ковбасу, а на третьому – насипає в миску з інгрідієнтами зелений горошок в режимі сповільненої зйомки.
«Олів'є від Лесі Нусретівни. Happy New Year 2020», – підписала публікацію Нікітюк.
Ми також писали, що Леся засвітила зайве, коли стояла в планці. Знімками дівчина поділилася в TikTok.
Так, на опублікованих кадрах Никитюк стоїть у планці, поки її собака Рафік намагається з нею погратися. У якийсь момент в кадр потрапляють принади Нікітюк в одному топі. Сама зірка в цей момент грається з собакою.
Нагадаємо, безсоромна Нікітюк показала непристойний жест на камеру.
Як повідомляла Politeka, Нікітюк похвалилася апетитними формами: «позаздрить навіть Кардашьян».