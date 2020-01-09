21-річна прийомна донька українського репера Потапа, Наташа Горова, показала як проводить час в Каліфорнії в США

Як передає Politeka.net, в своєму мікроблозі в Instagram дівчина виклала кілька знімків, на яких вона постала в чудовому образі. На ній розстібнуте пальто бежевого кольору довжиною до середини ікри, тонкий светр сірого кольору і довга спідниця з квітковим принтом світлих тонів вільного крою.

Наташа позує поруч зі старим телефоном, що висить на стіні. Дівчина вдає, що дзвонить комусь. Кому - з'ясувалося в підписі до кадрів.

"Хотіла подзвонити своєму коханому, але чомусь не змогла додзвонитися. А потім згадала що його немає 🥰", - поділилася дочка репера своєю бідою.

Коментуючі поспішили втішити дівчину, мовляв, все ще попереду: і любов, і коханий.

"Буде. Все буде"

"Яка гарна😍"

Раніше ми повідомляли, Горова поділилася фото в обнімку з тим, хто "викрав" її серце. Любов'ю Наташі виявився песик породи "мопс". Дівчина подякувала 2019 рік, за те, що стала щасливою мамою, натякаючи на четверолапого друга.

«Ніяких підсумків року! Тільки.. Ця лапка, яка обіймає 💛 Знаю, що чекаєш мене ❤️ Я стала найщасливішою , з тих пір як у мене з'явився мопсик З наступаючим, друзі!🥳»,- написала Наталя.

Також ми писали, Наташа здивувала кадрами в чорних шкіряних штанях. Дівчина крутиться перед об'єктивом і оцінююче вивчає свою "п'яту точку", помічаючи, що це "по-скромному".

«Да, особливо ззаду нічого. Це я ще так, дуже скромна», - каже вона в кадрах в "сторіз".

Крім того, ми розповідали, нещодавно Горова поділилася дитячими фото. Завзята дівчинка умилила мережу. На одному зі знімків Наташа, мабуть, на когось образилася, так як вираз її обличчя був похмурим і ніби так і говорив: "не чіпайте мене".

"Що для мене щастя? Це широке поняття, яке одним словом не пояснити) Це моя сім'я - коли можна зібратися раз в тиждень або частіше , провідати рідних, обговорити дитинство 🧸 Це улюблена робота, на яку йду щодня з бажанням і знанням що розвиваюся і рухаюся вперед 💥", - підписала дитячі кадри донька репера.

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