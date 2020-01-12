Молода коханка залізла зверху на Розенко і влаштувала жару на пляжі

Відома українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, дівчина екс-віце-прем'єра Павла Розенка, здивувала жарким селфи з коханим

Як передає Politeka.net, фотографію, яку зробила Лебідь лежачи зверху на Павла Розенко «рознесли» в соцмережі.

29-річна Олена-Крістіна Лебідь разом зі своїм 49-річним коханим, екс-віце-прем'єром Павлом Розенком перебувають на відпочинку на Кубі. Вони разом ходять на пляж, їдять і діляться романтичними світлинами з спільної відпустки.

На новому пляжному фото Розенко і Лебідь разом загоряють. Тільки Лебідь лежить не на рушник, а на самому Розенко зверху. Вони виглядають дуже щасливими і, судячи з усього, насолоджуються товариством одне одного.

«Потепліло: десь 36,9☺️ Від пузом відчуваю 😁😁😁», – жартівливо прокоментувала свій знімок телеведуча, натякаючи на температуру тіла лежачого під нею Розенко.

В коментарях шанувальники Лебідь показали, що не зрозуміли жарту, і почали питати телеведучу, не вагітна вона.

«Вагітна?)», «Пузом? Це як?», «Такі щасливі !!», «Ви так схожі😍) Зазвичай, якщо люди в парі схожі, то це доля, і вони будуть щасливі 😍», «Пузом? А воно хіба у тебе? Ти ж така струнка😍😂 вже 2 дня переглядаю старі серії аферистів, з нетерпінням чекаю нових», «Дивіться не згорите 🔥😊», «Красунчики», «Дивіться не поджарьтесь.😄 Гарного дня і настрою!», «Згодна, потепліло. Аж долонею відчуваю😂😁😍❤️❤️», «Такі милі», «Хотілося б і нам, жителям Уралу, відчути пузом потепління 😂😂😂», – пишуть в мережі.

На що сама Олена-Христина гнівно відповіла: «пробачте, а для вас у вагітних - ПУЗО?? 😱 Для мене - животик, з малюком👶 але ніяк не пузо 👎👎👎».

Нагадаємо, наречена Розенко засвітила зайве в костюмі для рольових ігор, пікантне фото: «Ні краплі сорому».

Як повідомляла Politeka, Лебідь приголомшила інтимних фото з Розенко: «прямо посеред вулиці…».

Також Politeka писала про те, що наречена Розенко показала, як розважається в машині: «висунула язик і…».