Надя Дорофєєва несподівано заговорила про вагітність в кумендному відео з Володимиром Дантесом

Зіркова пара з невеликим запізненням вирішила відправитися на відпочинок. Поки подружжя ще не встигло дістатися пункту призначення, але вирішило тримати своїх шанувальників у курсі того, що відбувається. Як повідомляє Politeka, Дантес поділився у своєму InstaStories новим відео з аеропорту, на якому його дружина несподівано згадує вагітність.

На кадрах Дорофєєва захоплено їсть, і раптом заявляє: «Я відчуваю, що я вагітна». Усвідомивши, що вона тільки що сказала, співачка тут же розсміялася.

Дантес відреагував на зізнання дружини з властивим йому гумором. Він здогадався, що сказана в жарт фраза обов'язково викличе ажіотаж у мережі.

«Ось це топ-"сторіз". Спасибі, Надь. Ось це зараз підписоти, лайків!», - зрадів артист.

Втім, він вирішив не розводити зайвих чуток, і тут же прояснив ситуацію у підписі до відео, зазначивши, що поки що поповнення в їх з Надею сім'ї не очікується.

«По-перше, це не так. По-друге, Надя Дорофєєва вже не знає, як виправдати свій голод, який триває останні 9 років», - заявив Дантес.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Надя Дорофєєва в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе жаркому вбранні.

Цього разу Надя вирішила похвалитися цілою серією фото, на яких розповіла шанувальникам все, що їх цікавить. Так, зірка вирішила відповісти на всі питання, які цікавили її фанатів. В цілому, відповіла Надя з гумором і навіть здивувала одкровеннями.

Наприклад, Дорофєєва видала свій другий улюблений напій після латте, без якого буквально не може пройти її день - виявляється, дівчина обожнює чай з медом і м'ятою.

Також Дорофєєва зізналася, що не любить здавати аналізи і чекати результатів, почувається ніяково на сцені. Артистка не забула дати пораду по догляду за собою, уточнивши, що проти соляріїв або "небезпечного" засмаги.

Нагадаємо, Дорофєєва приміряла поліцейську одяг заради вибухового фото.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва посвітила фігурою в шкіряному одязі перед Позитивом.

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