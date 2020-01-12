Відома співачка Ані Лорак засвітилася на вулицях Каліфорнії в спортивному вбранні

Ані Лорак у спортивних широких штанях і светрі прогулялася по сонячному Лос-Анджелесу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram співачки.

«Прямо вгору!», – вона підписала кадр.

Співачка продемонструвала незвичний для неї вбрання: спортивні масивні кросівки, широкі штани спортивного крою, білий світшот. Завершує цей образ блідо-червона кепка на голові артистки. В цьому одязі і сумочкою крос-боді вона пройшлася по Каліфорнії.

В коментарях багато шанувальників зраділи її новому рідкісного фото і залишили коментарі з приводу її вбрання і зовнішності. Деякі навіть побачили на фото кільце на безіменному пальці Кароліни.

«Суперово», «Кароліна в сонячній калі!!! Як би хотілося заспівати разом», «Люблю спортивний стиль ❤️. Ви така красуня 😻. А взагалі вам все до лиця, гарного вам відпочинку», «Красуня наша улюблена😍Як ми сумували за вашим фото 😍😍Просто переглядаю всі ваші новорічні виступи ви така прекрасна, просто немає слів😍😍Прекрасного вам відпочинку Каролиначка ♥️Любимо вас 💙І чекаємо в Санкт Петербурзі», «Захоплююся вами як особистістю 😘🌺», «Неймовірна красуня! ☄️ Нудьгували! ❤️ Have a nice day, dear! 😍», «Що за кільце на безіменному пальці? Заміж вийшла?🧐😀👍», «Кароліночка ❣️ ВІДМІННОГО відпочинку в Каліфорнії!!! Дуже любимо і чекаємо зустрічі в Москві і Іваново!🙏💖🌹🌞», «Дорога Кароліна! Ви прекрасна😍Бажаю Вам чудового дня💗», – відзначили у соцмережі instagram.

Нагадаємо, що раніше співачка Ані Лорак запалила зі скандальним російським артистом Григорієм Лепсом. На кадрах з сториз видно, як "пара" всіляко намагалася догодити один одному на сцені.

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