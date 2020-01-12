Міс Україна 2018 показала відверті кадри з відпочинку

На відмінній фігурі моделі-красуні "розпатлана" суконька виглядала чудово. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram манекенниці.

Так на нових опублікованих відомою українкою кадрах, вона красується в нічному клубі і, схоже, непогано провела час. Артистка розслаблена, трохи потанцювала на камеру, примітно, що її специфічна, але дуже ефектна сукня не передбачає, очевидно, наявності білизни під ним.

Танцюючи, зірка мережі посвітила грудьми, хтось в коментарях навіть пожартував з цього приводу:

"Немає бра - немає броблем"

На своєму іншому знімку - також з відпочинку, Леоніла показалася вже на пляжі у відповідному вбранні. На цьому знімку, на відміну від попереднього її опублікованого кадру, видно обличчя молодої красуні.

Так як Леоніла Гузь ще молода - до речі згадати й про те, що дочка відомої супермоделі Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер, почала зустрічатися з хлопцем, який не подобається її батькам.

Відомо, що починаюча модель 18-річна Кайя закрутила роман з коміком Пітом Девідсоном, який старший за неї на вісім років.

Нагадаємо, нова Міс Україна відповіла на нападки через пластику: зізнання вражає.

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