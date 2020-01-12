Настя Каменських похвалилася своєю ідеальною фігурою в яскравому купальнику лимонного кольору, засвітивши підкачені сідниці

Популярна українська співачка насолоджується пляжним відпочинком в Мексиці зі своїм чоловіком Олексієм Потапенком. На радість шанувальників, Настя не забуває ділитися новими кадрами в купальнику з романтичної відпустки з репером. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на офіційну сторінку співачки у соцмережі Instagram.

На фото Каменських продемонструвала засмагле тіло, повернувшись до об'єктиву боком. Так, вона не тільки похвалилася плоским животом, але й спортивною попою. Більше того, лице української селебріті повністю без макіяжу, але вона все одно залишається чарівно-спокусливою і в своєму гарячому репертуарі.

На руці співачки можна розглянути перекладне тату у вигляді золотого візерунка.

Потап не стримався і також прокоментував фото смайликом у вигляді вогника.

Багато шанувальників в коментарях не забули написати компліменти з приводу зовнішності улюбленої артистки, але також знайшлися і недоброзичливці, які зазначили, що принади Каменських «поздувалися».

«Чет все поздувалося», «так там все у вогнях🤣👌👍», «а то! все пучком👌», « Ось це тіло!❤️❤️ Вогонь», «Настя, ти найкраща, ти мій кумир з дитинства», «Або ракурс або жопка підсдулася.», «Королева», «Красуня😍😍😍😍😍😍😍😍😍», «Ууу маларка», «Чарівна дівчинка», «Моя бубочка», «мені б так без целюліту 30)», «Попа 👍👍👍 груди маленькі», «Яка засмага», «У вас дуже гарна фігура! Прошу, зверніть увагу!», «Гарна», «Настя, ти шикарна», «Красуня», «Ваууу 🔥🔥🔥 очей не відірвати 😍😍😍», «Ти чорна», «Така красива 👑😍», «Соковита булочка 😍», «Де попа, як у Кім?», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, раніше Настя вже показувала знімки в цьому купальнику. Тоді вона підняла руки вгору і спокусливо підняла ноги, підкресливши вузьку талію.

Нагадаємо, Каменських засвітила схудлу фігуру на відпочинку в Мексиці.

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