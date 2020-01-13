43-річна російська балерина Анастасія Волочкова забилася глибше в джунглі і насолоджується, як вона сама зізналася, відсутністю людей

Як передає Politeka.net, Волочкова поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Артистка відпочиває в Таїланді. За її словами, замість готелей вона віддає перевагу віллам. Їй подобається самотність. Так, балерина позувала в різних локаціях і вбраннях. На ній або коротенькі легкі туніки, або купальник. На всіх фото неможливо не помітити, червоний відтінок шкіри Насті. Можливо, знаменитість переборщила із засмагою.

"Так ми сховалися на безлюдному острові, повернулися ми на Пхукет. Я вже багато років не відпочиваю в готелях і живу тільки на віллах. Де є найголовніше для мого відпочинку - відсутність людей..🙏 За 18 днів мого відпочинку я змінила багато місць.. Ці заключні дні мого відпочинку я живу в дуже тихому та гарному місці "Ocean Breeze" . У приватних апартаментах з прекрасними терасами біля ставка з лотосами.🌺 Ці апартаменти, до речі, продаються лише за 200 тисяч доларів, будучи прекрасною інвестицією.👍", - написала Волочкова в соцмережі.

Коментуючі накинулися на артистку, обговорюючи її ноги, засмагу і... тапки.

"Поліно!"

"Така якість погана. Бюджетний фотограф😳???"

"А ось і тапки з трояндами))))"

"богиня реклами😆. Ось, що вона пропонує за 200 тисяч? Два млинця, дві шишки і шматок пальми. Дорогувато якось за цей набір не першої свіжості. Де сама вілла, Настя? Виб'ють ж за цю говнорекламку і з цієї вілли. Знову доведеться, як у Греції, на горищі з прислугою кукувати😭."

"Не треба повертатися в Росію. Живіть на острові, де немає людей. І буде вам щастя"

"Знову самотня?"

"Як смажений бекон🥓"

Раніше ми повідомляли, Волочкова розповіла дивовижну історію про те, як на неї в Туреччині накинулось "морське чудовисько". За словами Насті, її вкусила гігантська черепаха, після чого поранене коліно боліло кілька років. Такого "звіра" вона зустріла і на пляжі Таїланду, поділившись кадрами в Instagram. Цього разу артистка була обережніше і не підходила близько до тварини.

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