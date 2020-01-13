Скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого концерту

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими кадрами з своїх фотосесій, провокуючи при цьому не двозначну реакцію коментаторів. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

Цього разу артистка показала себе в новому концертному іміджі. Так, співачка позувала перед камерами під час нової фотосесії в незвичайному сукню зі звіриним принтом. Під тонким нарядом, оголював плечі зірки, помітний костюм. Так, Анна наділу звичний костюм з латексу.

В підпису Корсун зазначила, що незважаючи на недавнє пограбування (машину Анни пограбували, викравши подарунки і документи), вона готова працювати і буде продовжувати показувати нові фото в Instagram. Користувачі мережі, як і очікувалося, прокоментували побачене:

«Дівчинка моя! Все буде добре! Це все фігня) Ти сама крута 😘люблю», «Годнота підлетіла!», «Просто вогонь 🔥 дуже гарні фото 😻», «Сумки вже пора робити з gps-трекерами або купувати окремо і ховати там. Чи вони вже є?», «Шикарна 🔥🔥👏🌹», «Як Аню хочеться одягнути в льон і мереживо, щоб шкіра подышала🤗», «зеброчка 🦓 моя 😍😍😍», «Нехай все у вас налагодиться🙏😘❤», – написали шанувальники.

Відзначимо, не так давно зірка повернулася на танцпол у фінальному випуску шоу разом з Джеєм, здивувавши пікантним чином і відвертими танцями з артистом.

Так, в кадрі Ганна постала в корсеті і показала соковиту груди, на якій написано назву її нової пісні - don't Stop. Доповнила відвертий "лук" MARUV масивними прикрасами, сонцезахисними окулярами і яскраво-червоною помадою.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

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