36-річна українська співачка Джамала поділилася архівними знімками з літнього відпочинку і зізналася, що на жаль, на початку цього року її чекало розчарування

Як передає Politeka.net, артистка у своєму мікроблозі в Instagram написала, що не встигла нікуди злітати з сім'єю на відпочинок, на відміну від колег, які заполонили мережу кадрами усіляких "таїландів" і "мальдів".

Зате Джамала похвалилася розкішними формами, показавши знімки з попередніх поїздок на море. Вона постала в довгому різнобарвному сарафані вільного крою. Тим не менш верх вбрання вигідно підкреслив розкішні форми артистки, спокусивши не одну тисячу чоловічих сердець.

"Пошук нового почався для мене без перерви на «пісочок і морько» 🤪, я просто поринула у студійну роботу. Доробляю пісню з одним кльовим електронним музикантом і пишу нові. На відпочинок поки поїхати не вдалося. «Ну, що ж», - подумала я! Завжди приймаю те, що мені дарує доля. Якщо ти кудись не встиг, не полетів не поїхав - на те воля Всевишнього. Так буде краще!

На жаль, ніколи не могла собі дозволити завчасно планувати відпустку. Завжди дивувалася друзям, що купували квитки на Балі, Тайланд та інші райські куточки за смішні ціни заздалегідь 🤪 У мене так не виходило ніколи...

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Може, це я сама наврочила, сказавши ще на початку осені в інтерв'ю, що після туру збираюся зробити перерву на відпустку? 😂😂😂 Тільки чомусь потім розтиражували новини заголовками «Джамала зробить перерву в кар'єрі 2020» 😂😂😂

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Добре, що ви, мої слухачі, на такі штуки НЕ ведетесь. Нас чекають великі справи! Зовсім скоро нова пісня, нове відео і багато любові ❤️", - написала співачка в соцмережі.

Коментуючі виявилися повністю на стороні артистки й порадили їй не ганятися за модою, а відпочити вона завжди встигне.

"Джа, треба їздити тоді, коли виходить. А не коли всі. Це вже мода серед публічних людей їхати відразу після Нового Року в теплі країни. Не йди за модою, створюй її сама)))"

"Красивий сарафан)"

Нагадаємо, Джамала похвалилася ідеальними формами і приголомшила визнанням: «Один раз просто в автобусі…».

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