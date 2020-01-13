Популярна співачка Тіна Кароль представила нові кадри, на яких постала в чуттєвому і сміливому образі

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в новому стилі, повідомляє Politeka.

Так, цього разу Тіна позувала в чорному боді і з витончено укладеним волоссям. На новому опублікованому кадрі артистка позувала лежачи на підлозі і демонструвала фігуру в тонкому боді.

Вона красувалася в закритому чорному боді з високою посадкою, але все «важливе» - спокусливі стегна артистки, плечі і навіть частково груди – фанати встигли розглянути.

«Самааяяяяя краща», «Дуже красиво❤️❤️❤️», «Нереально красива😻😻😻😻», «ОГО!!🔥», «Ахренееть, Тинааа🔥😍😍😍», «після такої фотки складно буде дивитися тобі в очі😂😍 ахеренная!!!!))))», «Very sexi 🔥🔥🔥», «Господи, яка ти офегенная і красива♥️♥️», «Бог - це жінка. Тіна тому доказ. ❤️❤», – пишуть користувачі.

Раніше також стало відомо, що Тіна запускає лінію власних парфумів.

«Поп-діва Тіна Кароль випускає парфуми свого імені. Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат.

На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера. », – йдеться на сторінці Тіни.

При цьому сама зірка зазначає, що хотіла створити той аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата «одягнені» у цей парфум подобалися б своїм другим половинкам.

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