Популярна українська виконавиця Надя Дорофєєва вразила соковитими формами під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram співачки.

Так, на одному зі знімків Дорофєєва ефектно нагнулася в міні-купальнику, виставивши напоказ ідеальні форми. Судячи з напису на фото, воно було зроблено рано вранці.

На іншому знімку Дорофєєва позує вже в іншому купальнику, намагаючись сховати ідеальне тіло за прозорим склом.

Уточнимо, що шанувальники співачки залишилися безмовні – фотографії Дорофеевы викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва в незвичайному образі зняла веселе вигляді.

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала коротке відео в сториз Instagram, в якому ознаменувала закінчення зйомки в пів на шосту ранку з пишним начосом на голові.

Бардак на голові співачка порівняла з невдалою зачіскою Моніки з американського серіалу «Друзі», який вийшов на екрани 25 років тому. В одній із серій одна з героїнь вирушила з друзями на пляж, після чого вона не могла привести свої волосся в порядок. Вони просто стояли у неї на голові дибки, як зараз у Наді Дорофєєвої.

Цікаво, що вона зняла це відео біля дзеркала в студії або квартирі. На ній був чорний зимовий пуховик, вечірній макіяж і червоні нігті на руках. З-поду пуховика визирав чорний светр.

Зазначимо, оскільки відео було представлено в розділі Сториз, шанувальники не змогли його прокоментувати.

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