Українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, опублікувала фото з пляжу

На знімку дівчина позувала в червоному купальнику, стоячи по кісточки у воді, пише Рoliteka.net.

Струнке, засмагле тіло і розкішні форми ідеально гармоніювали з загальної обстановкою. Вітер розвіяв довге волосся зірки.

Якщо відвести погляд від фігури знаменитості, то можна помітити блакитне небо і зелене море. Саме так виглядає досконалість.

Таку гарну фотографію дівчина вирішила ніяк не підписувати, залишивши підписникам можливість пофантазувати.

За шість годин фото моделі отримало близько 3000 лайків та багато коментарів.

Серед користувачів, які зробили компліменти Міс Україна зустрічалися, як іноземці, так і українці.

"Красуня", "Сексуальна русалка", Прекрасна", - написали коментатори.

Нагадаємо, Леоніла позувала в топі, який схожий просто на тканину, обв'язану навколо грудей, а також, швидше за все спідниці. При цьому модель зовсім забула про нижню білизну.

Шанувальники залишили безліч хвалебних коментарів.

Раніше ми писали, що Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала знімок, де вона позує на тлі живого тунелю.

На знімку Леоніла позує в білому платті. Воно досить прозоре, адже нижню білизну можна легко розглянути через нього. Гузь стоїть на виході з живого тунелю, який надає зелених тонів кадру.

Фанати за нетривалий час встигли поставити більше тисячі лайків.

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На відмінній фігурі моделі-красуні "розпатлане" платтячко виглядало чудово.

Так на нових опублікованих найвідомішою українкою кадрах, вона красується в нічному клубі і, схоже, непогано провела час. Артистка розслаблена, трохи потанцювала на камеру, примітно, що її специфічне, але дуже ефектне плаття не передбачає, мабуть, наявність білизни під ним.

Раніше ми писали, що Міс Україна 2018 показала ефектний кадр з відпочинку, особливої пікантності якому надав той факт, що модель красувалася без білизни

Дуже яскраве, хоч і чорне, за своєю формою платтячко на Леонілі Гузь виглядало чудово.

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