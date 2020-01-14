Племінниця легендарної української співачки Софії Ротару Соня Кей опублікувала відео поблизу
Про це пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram зірки (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Так, опублікованому відео в instagram Соня Кей показала своє обличчя. Вона нафарбувала стрілки і сині тіні на очах, а також підкреслила контури губ олівцем. З образу вибиваються тільки її брови, які занадто світлі порівняно з кольором її волосся.
Також дівчина вибрала білий колір лаку для нігтів, хоча в її вбранні досить рідко зустрічається цей колір.
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Так як співачка опублікувала відео недавно, шанувальники не встигли оцінити це відео, хоча вже почали з'являтися перші коментарі, в яких фолловери назвали її «дуже красивою».
«Бонжур», – сказала вона шанувальників в мережі.
Також для відео вона вибрала чорний гольф із заклепками на рукавах.
Нагадаємо, що раніше Соня Кей позувала у відвертій боді, який нібито «обліпили» метелики. Частина з них – в районі живота. При цьому співачка тримає в руках намисто. Звернемо увагу, що шанувальники Соні Кей залишилися безмовні – кадри дівчина викинула у себе в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, племінниця Ротару опублікувала дві фотографії в автомобілі. В яскравій шапці з помпоном, чорному пуховику оверсайз, утеплених чорних кедах з підошвою малинового кольору і джинсах незвичайного крою співачці все одно вдалося виглядати дуже органічно і навіть спокусливо.
Відзначимо, що перше фото виглядає більш ніжним, ніж друге. Соня кокетливо опустила очі ниць і посміхнулася для знімка. На другому фото – заступила половину обличчя рукою, зухвало закинула ногу за ногу і підняла телефон вгору, під стелю авто.
В коментарях багато відзначили, що їм подобається «його» фото, тобто, перше. Деяким також сподобалося і селфи Соні. Інші ж відзначили, що обидві фотографії хороші.
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