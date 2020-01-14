Можливою причиною переїзду герцогині Сассекської Меган Маркл і принца Гаррі могло стати самопочуття жінки

Про це повідомляють журналісти DailyMail з посиланням на свої джерела.

«Рішення дочки активно підтримувала мама Меган Доріа Реглан. Вона сильно переживала за Меган і радіє, що її дочка ставить своє психічне здоров'я на перше місце», - йдеться в повідомленні.

У той же час подруга Маркл стверджує, що після народження сина у герцогині почалися посилюватися психологічні проблеми. Зокрема, вона «була нещасною в Великобританії». Жінка погано спала. Це супроводжувалося панічними атаками «щодо свого майбутнього».

Також не виключається, що переїзд Маркл в Канаду був її планом з самого початку.

Як повідомлялося раніше, скандал у королівської сім'ї Великобританії отримав продовження, оскільки свою думку висловила Єлизавета II.

«Сьогодні моя сім'я конструктивно обговорила майбутнє мого онука і його сім'ї. Ми повністю підтримуємо бажання Гаррі і Меган жити новим життям. Ми хотіли б, щоб вони залишалися повноправними членами королівської сім'ї, але поважаємо і розуміємо їх бажання жити незалежним життям, залишаючись при цьому цінною частиною моєї сім'ї», - йдеться в повідомленні.

При цьому королева Єлизавета уточнила, що «Гаррі і Меган ясно дали зрозуміти, що вони не хочуть залежати від державних коштів в своїй новій життя».

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

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