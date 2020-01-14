Трагедія сталася минулої неділі, вранці в Австралії. Модель Медалін Девіс померла при спробі зробити ефектне фото

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації у Twitter і західних ЗМІ.

Девіс була британкою, юна блондинка-красуня вирушила відпочивати з друзями, але все закінчилося трагічно. Так повідомляється, що дівчина мандрувала світом – в численних матеріалах у ЗМІ зазначається, що вона раніше побувала – за версією одних, тільки мала намір полетіти – пишуть інші у південну Азію, але біда наздогнала молоду і відому у себе батьківщині модель в Австралії.

Так у гонитві за популярністю в соцмережах, дівчина напередодні непоправного вирішила зробити яскраве фото-селфі – вона піднялася на одну із скель популярного туристичного маршруту і навела телефон на себе. Девіс хотіла сфотографуватися на тлі висхідного сонця на скелях, але зірвалася у прірву і розбився на смерть:

«Вона пролетіла 30 метрів, все сталося практично на очах у друзів молодої красуні». Зі слів очевидців, модель пролізла через огорожу і присіла на край скелі, дістала телефон, після чого її більше ніхто не бачив...

Як повідомлялося раніше, модель Каксми Брутус померла на 31 році життя. Трагедія сталася в США – всесвітньо відома модель з однією ногою померла в одній з лікарень Нью-Йорка. Як виявилося, Каксми погано себе відчула, її привезли в лікарню з різями в животі, медикам не вдалося врятувати жінку, через якийсь час – вона померла.

30-річна красуня боролася відразу з декількома формами раку – в 14 років у неї знайшли рак кісток, і пізніше рак легенів. Боротьба дівчата з хворобою була тривалою і болісною – вона втратила тазостегновий суглоб, а незабаром і праву ногу. Незважаючи на такі жахливі події в її житті, через якийсь час вона приїхала в США з Африки. Далі, все склалося найкращим для дівчини з екзотичною зовнішністю чином - вона потрапила в модельний бізнес, робота почалася з 2016 року.

Каксми Брутус підписала контракти з Jag Models, після – співпрацювати з Becca Cosmetics, Chromat, Olay.

Відомо також, що модель брала участь у показі нижньої білизни Savage x Fenty – марка Ріанни. Тоді зоряна виконавиця акцентувала увагу світової громадськості на неймовірному прикладі хороброї дівчини, яка бореться зі страшним захворюванням:

«Королева. Сила. Неймовірна краса… Вона надихнула людей по всьому світу», – написала після показу Ріанна в Twitter.

Нагадаємо, знайдено тіло відомого боксера.

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