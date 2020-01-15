Екс-учасниця ВІА Гра Міша Романова показала свою жіночну фігуру

На нових, ймовірно, аматорських кадрах видно стрункі ніжки артистки і не тільки. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки сцени.

Зоряна виконавиця з'явилася в яскравому рожевому сарафані або подовженій сукні з вертикальним розрізом. Глибоке декольте, промениста посмішка та грайливий настрій Міші - кадри вийшли просто запаморочливими:

«Рай створено за образом і подобою Маврикія», так писав Марк Твен. Неможливо з ним не погодитися 😻», - підписала співачка фото.

Зараз артистка відпочиває на сонячному Маврикії, вона раніше публікувала фото в купальнику з відпочинку, але навіть більш відвертий знімок не викликав у публіки такого захоплення, як життєстверджуючі кадри в яскравому вбранні.

Раніше повідомлялося про те, що на своєму новому професійному знімку артистка з'явилася в білизні.

На чорно-білому кадрі Міша Романова сидить біля дзеркала, ймовірно, в гримерці, вона пензликом для нанесення макіяжу проводить по нижній частині обличчя. З одягу на ній темний бра – практично всі, за винятком пікантних частин, видніються груди артистки.

Волосся укладене хвилею, на обличчі присутній видимий макіяж - скоріш за все, вечірній. Жінка вирішила поговорити зі своїми підписниками про красу:

«Звичайно, кожній з нас хочеться бути красивою: завжди або на важливому побаченні, для всіх оточуючих або для когось одного єдиного. Але хто може визначити критерії, якщо краса - це суб'єктивне поняття і воно залежить від сприйняття», - пише артистка під фото.

Нагадаємо, экс-зірка «ВІА Гри» народила дитину на 10-му місяці вагітності: «Маленька принцеса», фото

Як повідомляла Politeka, экс-зірка «ВІА Гри» зважилася на відверте зізнання

Також Politeka писала, що виснажена екс-зірка «ВІА Гри» показала фото під час пологів: «Болючий досвід»