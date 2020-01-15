Зірка поп-сцени Андрій Григор'єв-Апполонов показав, як проводить час на Балі

Відповідні знімки музикант опублікував у своєму особистому Instagram, передає Politeka.net.

Андрій Григор'єв-Апполонов з гурту "Іванушки International" похвалився перед своїми прихильниками, як він колесить по райськими островами і купається в океані.

Але опубліковане в Instagram фото музиканта ошелешила його фанатів. На знімку Андрій Григор'єв-Апполонов посміхається, його волосся розпатлане, а щоки горять від засмаги.

Деякі коментатори пораділи за "рудого з Іванушек" і побажали йому гарного відпочинку. Але були й такі користувачі, які рознесли зірку за зовнішній вигляд.

Один з підписників запитав, чому Андрій так погладшав. "Не товстий, а опухлий від бухла", – відповів за Григор'єва-Аполонова інший шанувальник, натякаючи на пристрасть музиканта до алкогольних напоїв.

"Який гарний дідок", "Сеньйор Помідор", "А роки летять Наші роки, як птиці....", "Пугачова вже не та", "Червоний як рак", "Обережніше з сонцем, братику", " Перепив, потім згорів", "У червоношкірих теж є руді?", "Жах...", - пишуть вони у коментарях під публикацией.

Раніше ми повідомляли подробиці смерті відомого вокаліста групи "Іванушки International" Олега Яковлєва. В ефір російського ток-шоу прийшла племінниця померлої зірки і розкрила одну з таємниць.

За її словами, дівчина Яковлєва, Олександра Куцевол, відключила знаменитість від апарату штучної вентиляції легенів. Як зазначила Тетяна, співак міг би ще жити, якби не рішення пасії.

Родичка соліста «Іванушек» згадала, що Олег впав у кому. Через два дні до Олександри звернулися лікарі, які запитали — відключати артиста від апарату. Кохана співака відповіла «так», після чого і настала смерть.

Племінниця впевнена, що Куцевол не боролася за життя співака через спадщину.

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