Узерлі засвітилася з жирною головою по дорозі додому після зйомок

Центральна актриса популярного турецького серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі показала свіже фото біля вікна літака

Актриса, яка зіграла роль Роксолани в серіалі «Величне століття», показала фото з літака. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

Узерлі опублікувала нове фото біля віконця літака, де вона сидить, підтягнувши до себе ногу, на пасажирському місці. Дівчина одягнена в гольф з горлом бежевого кольору, чорні обтягуючі штани і чорний піджак.

На знімку вона позує в закритому одязі, але явно видно її об'ємні губи - деякі шанувальники пишуть під знімком, що модель дещо зловживає уколами, а її губи і без ін'єкцій прекрасні. Її волосся не укладено, і біля коренів трохи жирне.

В коментарях актрисі написали все ж, що вона дуже красива і приваблива, схожа на Роксолану і Хюррем.

«Красуня», «Тобі вісімдесят, Мер'єм!!!)», «Така мила», «Завжди красива», «Ідеальна», «На вершині краси», «моя красуня», «Хюррем Султан», «Ви щасливиця. Ви подорожуєте скрізь. 😻», «Гарної поїздки!!», «Так гарно», «Любов-любов», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Мер'єм на одному з попередніх знімків постала зі статуеткою при світлі дня у декорованому непомітними блискітками сукні-футлярі з прозорою вуаллю у вигляді рукава. Стримана укладання, глибокий погляд, неяскравий макіяж - артистка цього разу виглядала просто чудово.

Раніше Мер'єм здалася в компанії відомого ведучого і фахівця в стилі в подібному вбранні, але нинішній образ перевершив всі очікування модників і шанувальників актриси.

У коментарях під публікацією фолловери пишуть про те, що нагорода, як Кращій актрисі цілком заслужена і що наполовину німкеня, наполовину туркеня - просто справжній "діамант" сучасного шоу-бізу.

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