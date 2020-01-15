Центральна актриса популярного турецького серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі показала свіже фото біля вікна літака
Актриса, яка зіграла роль Роксолани в серіалі «Величне століття», показала фото з літака. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.
Узерлі опублікувала нове фото біля віконця літака, де вона сидить, підтягнувши до себе ногу, на пасажирському місці. Дівчина одягнена в гольф з горлом бежевого кольору, чорні обтягуючі штани і чорний піджак.
На знімку вона позує в закритому одязі, але явно видно її об'ємні губи - деякі шанувальники пишуть під знімком, що модель дещо зловживає уколами, а її губи і без ін'єкцій прекрасні. Її волосся не укладено, і біля коренів трохи жирне.
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В коментарях актрисі написали все ж, що вона дуже красива і приваблива, схожа на Роксолану і Хюррем.
«Красуня», «Тобі вісімдесят, Мер'єм!!!)», «Така мила», «Завжди красива», «Ідеальна», «На вершині краси», «моя красуня», «Хюррем Султан», «Ви щасливиця. Ви подорожуєте скрізь. 😻», «Гарної поїздки!!», «Так гарно», «Любов-любов», – пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Мер'єм на одному з попередніх знімків постала зі статуеткою при світлі дня у декорованому непомітними блискітками сукні-футлярі з прозорою вуаллю у вигляді рукава. Стримана укладання, глибокий погляд, неяскравий макіяж - артистка цього разу виглядала просто чудово.
Раніше Мер'єм здалася в компанії відомого ведучого і фахівця в стилі в подібному вбранні, але нинішній образ перевершив всі очікування модників і шанувальників актриси.
У коментарях під публікацією фолловери пишуть про те, що нагорода, як Кращій актрисі цілком заслужена і що наполовину німкеня, наполовину туркеня - просто справжній "діамант" сучасного шоу-бізу.
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