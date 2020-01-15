Зірка показала, ніж її нагородила природа

Популярна українська виконавиця і солістка групи KAZKA Олександра Зарицька засвітила соковиті форми в одному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram співачки.

Так, опублікованому знімку Зарицька позує будівлі, втягнувши соковиті форми в облягаючий купальнику, який ефектно підкреслює її апетитні принади.

Уточнимо, що зірка викинула знімок в Сторіс, тому її шанувальники не змогли висловитися про форми кумира.

Як повідомлялося раніше, українська група "KAZKA" випустила кліп на пісню "Палала" і досі солістка колективу Олександра Зарицька радує шанувальників фото зі зйомок.

Так, деякий час тому співачка опублікувала знімок, з'явившись в образі з кліпу - у світлому короткому платті, яке обтянуло її пишну фігуру.

На знімку Зарицька сидить на білому квадраті, а позаду неї прилаштувався актор з кліпу і нагнувся.

Хлопець був напівголим, його штани трохи спустилися в районі тазу.

При цьому Олександра сидить рівно, а її волосся, то мокрі, то укладені гелем, спустилися по спині.

"Ніхто не може любити мене. Ніхто, як ти", - написала KAZKA в пості.

Лише за 25 хвилин пост зірки зібрав понад 1000 лайків та коментарів.

"Не встиг прибрати руки)))", "Я знову чекаю вашого приїзду в Ташкент 😍😍", "Фуууууууууууу", "Не соромно?", "Що це?", "Як же це красиво🔥найулюбленіша👍 Nirvana на повторі🔥", "фото 🔥 але якийсь він дуже худий", "Фууу", - написали користувачі мережі.

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