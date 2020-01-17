Крістіна Орбакайте показалася в компанії Ігоря Ніколаєва

На новому опублікованому архівному кадрі співачка виглядає просто чудово. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Орбакайте.

На знімку заслужена артистка РФ Крістіна Орбакайте красувалася з народним артистом Росії Ігорем Ніколаєвим. В останнього - сьогодні ювілей - 60 років. Ніколаєв автор багатьох популярних пісень, колись він сам був виконавцем. Про нього неодноразово, як про гідного артиста, висловлювалася й сама примадонна російської естради - мати Орбакайте - Алла Пугачова.

В Україні Ніколаєва пам'ятають, насамперед, через союз з Наташею Корольовою і такі пісні, як "Вип'ємо за любов", "Малинове вино", "Дельфін і русалка".

Також відомо, що Ніколаєва з ювілеєм привітав президент РФ Володимир Путін. Христина ж і опублікувала пост у своєму мікро-блозі заради привітання і побажань артистові всього найкращого.

Ранее Крістіна Орбакайте засвітила свою доньку Клавдію. Дівчинка була поруч зі своєю знаменитою мамою в гримерці. Дівчата "наводили красу" біля дзеркала, в тому числі - наносили на обличчя макіяж. Христина навіть трохи суворо сказала дочці на цей рахунок, мовляв, "Не зловживай!".

Багато в підписі Орбакайте до ролику побачили короткий уривок з пісні легендарної Алли Пугачової, яка, в свою чергу, колись присвятила її Христині "Доченькая моя".

Тепер уже біля 48-річної Кристіни красується її дорослішаюча донечка, яка, до речі сказати, на свою матір не так то і зовні схожа - більше на батька, 41-річного бізнесмена Михайла Земцова.

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