Українська співачка Анастасія Кумейко (DJ NANA), колишня солістка групи Nikita, приголомшила витівкою в ліфті

Зірка порадувала шанувальників жарким фото в ліфті, на яке вирішиться не кожна дівчина, пише Рoliteka.net з посиланням на особисту сторінку співачки в соцмережі.

Кумейко показала неідеальний, але все ж гідний заздрості, вертикальний шпагат в київському ліфті.

«Мій ліфт – мої правила», – наголосила вона у підписі до фото.

Зазначимо, що співачка зафіксувала на фото та свій нестандартний вбрання: картатий плащ з капюшоном і золотими заклепками на руках і вірьовками, зав'язаними в бантик, лосини і високі чоботи на підборах, а також бежева сумочка.

Коментувати пост зірки користувачі мережі не змогли, адже Анастасія Кумейко опублікувала фото у розділі історії в instagram.

На інших історіях співачка і ді-джей позує в ліфті по дорозі на радіо. Також вона показала деякі моменти з радіоефіру.

Нагадаємо, що це не перший раз Кумейко запросили на радіо. Раніше вона презентувала свій альбом на іншій студії:

«Доброго ранку всім! А я вже їду на радіо «Енерджі», щоб презентувати свій новий ремікс», – повідомила співачка ще в автомобілі.

Потім Кумейко показала, як дуріє на радіо, показує радіоведучих і танцює під свою музику, яка грає в студії. Красуня принесла всім працівникам студії патчі для очей і зняла на камеру їхні щасливі обличчя. «У нас перша гостя в 2020 році – ді-джей Нана, зустрічайте!», – сказав ведучий радіо, якого зняла Нана для своїх сториз.

Варто зазначити, в чому заявилася в радіостудію співачка. Вона вибрала червоний піджак, під яким не видно блузки або светри, тобто, тільки декольте Анастасії Кумейко. Також вона розпустила волосся і мотала ними з боку в бік, коли танцювала на камеру.

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