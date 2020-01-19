Відома телеведуча Лілія Ребрик засипала мережа яскравими фото, зробленими під час відпустки
Як пише Politeka.net, популярна ведуча Лілія Ребрик удвох з чоловіком насолоджується романтичним відпочинком на райських островах Мальдівах.
Зовсім нещодавно на своїй сторінці в Instagram теледіва показувала, як плаває в прозорому океані, а тепер похвалилася новим знімком, зробленим в стрибку над водою.
На фото ведуча в чорно-білому цілісному купальнику ширяє в повітрі.
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«Політ над Мальдівами ... Це моя фішка! Не могла без неї», - написала Ребрик.
Також в пості ведуча докладно розповіла, як добиралася до Мальдівських островів.
«Летіли в Стамбул два з половиною години і потім в Мале ще майже 8:00. Але переліт зручний, комфортний», - написала вона і додала, що в літаку годують і є вай-фай.
«Можна переглянути фільми, які давно збирався подивитися і ніяк часу не вистачало. Все це робить переліт ще більш комфортним. Потім від Мале до самого острова - літають гідролітаки», - зазначила ведуча.
Лілія Ребрик повідомила, що відправилася на відпочинок тільки з чоловіком, без дітей.
«Думаю, років через три, коли з дитиною вже можна буде домовитися і пояснити їй, що і як можна сміливо брати їх на такі відстані. Хоча, скажу вам, на острові багато з дітьми, тому все залежить від власних відчуттів. Але потрапляючи вже сюди, розумієш, що це дійсно рай», - уклала вона.
Шанувальники прийшли в невимовний захват від знімка, про що вони поспішили повідомити в коментарях.
" Супер політ! Клас! Молодець! І фотограф розумниця!",
" Приголомшлива!😍😍😍", "Круто! А куди приземлятися?"
" Цікаво, скільки дублів було🤔", - пишуть вони.
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