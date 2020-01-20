Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще й різкою зміною іміджу

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, часто з'являючись перед публікою без макіяжу і будь-яких прикрас, пише Рoliteka.net.

Не так давно зірка спантеличила заявою про «важливу подію у своєму житті». Шанувальники відразу ж припустили, що Віра знову вагітна і засипали пост в Instagram цілою купою коментарів. А ще через кілька днів, щоб дозволити фанатам в коментарях поворожити, що ж вона хоче їм повідомити, Віра зробила нову заяву. Виявилося, що співачка вагітна, а презентує своє "дітище" – власну лінійку косметичного бренду VERA.

Щоб підігріти інтерес до даної продукції власного виробництва в розділі Сторі Віра показала серію кадрів, зроблених під час її роботи, пов'язаної з безпосередньою розробкою косметичних засобів нової марки.

Не обійшлося й без курйозних випадків. Під час герметизації Віра увійшла в кімнату з чашкою кави і з-за сильного розпилювача повітря пролила більшу частину напою навколо, що можна помітити на запропонованих кадрах.

А ось днем раніше Віра похвалилася сонячним фото з відпустки, представивши кадр в Instagram.

На знімку співачка позувала у повсякденному образі. Віра була одягнена в чорну толстовку і сонцезахисні окуляри. Волосся Брежнєвої зібрані в недбалий пучок. При цьому виконавиця виглядає щасливою і відпочилою.

«Я впевнена, що в мені є сонячна батарея... мене сонце завжди заряджає , радує, дає сили і зігріває☀️і я від нього не втомлююся) тим більше, що важко переношу холод. А влітку мені практично не буває жарко.🤪 я дуже теплолюбна . У всіх відносинах 🤗🥰 Тож бажаю нам у Новому році більше сонця і людського тепла 💛», – написала Віра.

Шанувальники не залишилися осторонь і написали хвалебні коментарі на адресу зірки.

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