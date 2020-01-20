"Міс Україна 2018" частково засвітила на зйомках свої груди і не тільки...

На новому опублікованому відео Леоніла Гузь позує у витонченій вечірній сукні. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

Модель позувала серед густої екзотичної рослинності - як відомо, вона вирушила на відпочинок і, ймовірно, на курорті в тропіках і знялася у відвертому вбранні.

Зазначимо, що на обличчі Леоніли видніється яскравий макіяж, а її ідеальну струнку фігуру бездоганно обтягує шовкова сукня. Волосся артистка розпустила і майстерно крутилася перед камерою, притулившись спиною до дерева.

Шанувальникам образ Гузь дуже сподобався, вони пишуть, що незважаючи на глибоке горизонтальне декольте, вбрання і образ в цілому - дуже вдалий, а сама модель - неймовірна красуня.

Раніше Леоніла позувала в топі, який схожий просто на тканину, обвязанную навколо грудей, а також, швидше за все спідниці. При цьому модель зовсім забула про нижню білизну.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Супер", "Добре", "Чудово".

Нагадаємо також, раніше модель постала на фото практично у світлому боді або купальнику, чим "розбурхала" багатьох своїх шанувальників.

Новий знімок біля дзеркала порадував багатьох фанів зірки і "цінителів" жіночої краси взагалі – на фото дівчина позує, розставивши ноги. Окрім купальника або боді, на ній модні кросівки. Манекенниця також розпустила своє гарне довге волосся. "Події" розгорталися біля підніжжя ліжка, що додало кадру ще більшої пікантності.

На своєму іншому знімку - також з відпочинку, Леоніла показалася вже на пляжі у відповідному вбранні. На цьому знімку, на відміну від попереднього її опублікованого кадру, видно обличчя молодої красуні.

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