Світова знаменитість у свої 50 ще ризикує надягати "сміливі" вбрання

Знаменита співачка, актриса, підприємець, мама, а з недавніх пір - ще й наречена - Дженніфер Лопес не перестає дивувати публіку

Артистка в свої 50 років вийшла у світ у вечірньому вбранні з глибоким горизонтальним декольте. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитої Джей Ло.

Так на нових опублікованих знімках дама позує в ефектній чорній довгій вечірній сукні, тримаючись за свого коханого Алекса Родрігеса - зірку бейболу.

Як відомо, Дженніфер і Алекс тепер усюди з'являються разом - вони довго зустрічалися і не так давно відсвяткували заручини. Пара відвідала світський захід.

44-річний Родрігез одягнув класику чорного кольору, а його дама блищала з лаконічною зачіскою, вечірнім макіяжем на обличчі і, ймовірно, в діамантах. Найбільше фоловерам Лопес подобається її впевненість у собі і глибоке декольте, а також сукня "в облипку" зі значним шлейфом - яскраве тому підтвердження.

Раніше, артистка в свої вже не зовсім молоді роки вирішила одягнутися у дуже екстравагантний костючик.

Так на новому опублікованому знімку дама позує чи то в шкіряному, чи то в латексному литому темному костюмі - волосся зірка підібрала вгору, погляд "хижачки" - зоряна красуня у своєму репертуарі.

Як відомо, Дженніфер Лопез не багато, не мало 50 років, але при цьому вона в черговий раз зібралася заміж, виховує дітей, виступає і взагалі - продовжує вести активний спосіб життя.

Незважаючи на те, що сліди віку на обличчі вже не приховаєш ніякими "прийомчиками" - ні макіяжем, ні пластикою - тіло, фігура артистки залишається предметом заздрощів багатьох, навіть молодих красунь Голлівуду.

Нагадаємо, популярна співачка зганьбилася на концерті, кадри конфузу.

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