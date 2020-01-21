Відома українська модель Алла Костромічева, ведуча шоу "Топ-модель по-українськи" поділилася знімком, як виглядає її ідеальне ранок

На знімку Алла сидить у ліжку в одному халаті. Костромічева склала ноги під себе і зручно вмостилася перед підносом. Волосся у дівчини були розпущені з ранку. На таці стояло сніданок, який включений сік, бульйон, швидше за все, чай, а також борошняні вироби. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Моє ідеальне ранок... Признавайтесь, хто влаштовує собі сніданок в ліжку?", - написала Алла під фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"Клас,обожнюю джеми та багети", "Ідеальне ранок у мріях", "Якийсь маленький сніданок", "Нічого собі, стільки булок. Вони точно не пластикові? Чисто для фото", "Ото модельний сніданок", "Ой як багато булок))!", "Сніданок?!не... вечеря-так!!".

Раніше ми повідомляли, що ведуча проекту «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічева опублікувала особистий кадр з відпочинку.

Артистка релаксує на одному з кращих гірськолижних курортів світу.

Так на новому опублікованому Аллою знімку, вона просто збентежила видом - фон фотографії був настільки приголомшливим, наскільки і сама довгонога і усміхнена манекенниця. Алла сіла на снігу, позаду неї видніються гірські вершини. Вітер підняв волосся моделі, на вулиці світло і можна навіть сказати, що сонячно.

Повідомлялося, що провідна «Топ-модель по-українськи» показала ідеальне декольте в тонкій кофтині.

Фотографією, на якій витончена модель притулилася спиною до скелі над морською гладдю, Костромічева поділилася у соцмережі instagram.

«Наша планета прекрасне!», – прокоментувала вона знімок з гарним пейзажем.

На фото Алла Костромічева позує в тонкій кофті з широким вирізом на грудях, в сонцезахисних окулярах, чорних міні-шортах, чорних кедах і пов'язці на голові.

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