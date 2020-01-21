Популярний український співак MELOVIN, творчий шлях якого підтримує сам Андрій Данилко відправився відпочивати до Червоного моря

Костянтин Бочаров (прим. ред. справжнє ім'я, сценічний псевдонім – MELOVIN) взяв відпустку і відправився відпочивати за кордон, в сонячний Шарм-Ель-Шейх, Єгипет. Він розповів, на що воліє витрачати гроші і похвалився незвичайним татуюванням на грудях. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку в соцмережі співака.

«Я ніколи не розумів людей, що відкладають гроші на «чорний день». Я з найпростішою середньостатистичної сім'ї і знаю, як важко вони даються! Але! Кожна копійка повинна не просто лежати в скрині, а працювати на свого власника! В особливості, і на емоції, які ти можеш отримати при вкладанні в подорож і відпочинок! Сьогодні моїм місцем відліку року став дивовижний Єгипет! Ще не багато побачив, намагаюся спати, але моє шило явно мене призведе до чогось цікавого в цьому багатообіцяючому відпустці!», – поділився він у пості під фото.

Також MELOVIN зазначив, чому все ж корисно іноді відпочивати.

«Як думаєте, чому люди нехтують відпочинком, думаючи, що це принесе їм ще більше можливостей, не помічаючи моменту, що всі життєві ресурси, енергія, здоров'я і працездатність каже - поки!», – додав Костянтин Бочаров.

На фото переможець шостого Х-фактора позує в одних плавках і сонцезахисних окулярах, накривши плечі рушником. На його грудях можна відзначити велику татуювання на грудях у вигляді крил і кілець.

Також він опублікував ще декілька фото з відпочинку, чим порадував фанаток і фанатів, які називають себе «меловинаторами».

На одній з них він показав свої справжні очі, без лінзи, яка робить один з його очей з чорною райдужкою.

Відомо, що ще в 2017 році MELOVIN став фаворитом співака Андрія Данилка. Останній підтримував висхідну зірку під час Нацвідбору "Євробачення". Після цього кар'єра молодого артиста стала стрімко підніматися вгору. Зараз MELOVIN записує хіти і часто дає концерти в містах України.

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