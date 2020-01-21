Племінниця легендарної української співачки Софії Ротару Соня Кей опублікувала стильне фото
Про це пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram зірки.
Так, опублікованому знімку в instagram Соня Кей позувала в Торговому центрі в Києві. На фото вона сидить в жовтому кріслі, посміхаючись і закинувши ногу за ногу. Її зовнішній вигляд здивував фоловерів, адже дівчина одягнулася у все чорне. На ній чорні джинси, чорні черевики з блискітками і чорна кофта з гольфом. Свої чорні волосся дівчина поклала хвилями на груди.
«Я кіноман, обожнюю дивитися фільми різних жанрів, особливо action, comedy і thriller, іноді навіть фільми жахів, але це буває рідко, тому що потім мені страшно заснути. Ось думаю, який би подивитися фільм? Хто що порадить?», – запитала у своїх шанувальників племінниця Ротару.
У коментарях користувачі мережі почали не тільки відповідати на прохання зірки, але і коментувати її зовнішній вигляд.
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«Я люблю дивитися старі фільми, комедії знято десятки років назад», «Супер», «Щасливого дня смерті 1 і 2 🤟💔💋», «Того подивися», – пишуть в мережі.
Нагадаємо, що раніше Соня Кей показала своє обличчя. Вона нафарбувала стрілки і сині тіні на очах, а також підкреслила контури губ олівцем. З образу вибиваються тільки її брови, які занадто світлі порівняно з кольором її волосся.
Також дівчина вибрала білий колір лаку для нігтів, хоча в її вбранні досить рідко зустрічається цей колір.
Так як співачка опублікувала відео недавно, шанувальники не встигли оцінити це відео, хоча вже почали з'являтися перші коментарі, в яких фолловери назвали її «дуже красивою».
«Бонжур», – сказала вона шанувальників в мережі.
Також для відео вона вибрала чорний гольф із заклепками на рукавах.
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