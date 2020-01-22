Новий образ співачки не всім припав до смаку

Нова фотографія співачки шокувала деяких шанувальників, передає Politeka.net з посиланням на Instagram Таїсії Повалій

Популярна українська співачка, яка проживає в Росії, Таїсія Повалій опублікувала у своєму Instagram фото, яке приурочено до виходу нової пісні.

“Друзі мої, я натякнула в кінці минулого року, що готую новий шедевр від прекрасного творчого дуету Михайла Гуцерієва і Вікторії Коханой! Я знову в Захваті!!!”, - написала Повалій.

Співачка впевнена, що шанувальникам обов'язково сподобається ця робота, оскільки “всі пісні, написані такими авторами, особливі”.

Повалій також повідомила, що попереду її чекає презентація пісні і зйомка кліпу.

“Зараз насичений і плідний період, Кохані мої! Спасибі, що чекаєте, спасибі, що зі мною!”, - написала вона.

Тим часом користувачі в коментарях звернули увагу на новий, мало впізнаваний образ Повалій та її помітно збільшені губи.

“Зачем же так изменять фото , до неузнаваемости?”, “Она здесь на Лабоду похожа” .

Знайшли і ті користувачі, які оцінили фото. “Ждём, я уверена это будет мега-супер!!! Мне так нравится это фото, если не ошибаюсь Тая на нем в красном”.

Також багато фанати написали, що з нетерпінням чекають релізу пісні.

“Ой,как хочется услышать уже. Конечно ждём...с нетерпением и конечно мы с вами,Тая,НАВСЕГДА!!!”

Також варто згадати, що чоловік Поавлій Ігор Ліхута відверто розповів про проблеми зі здоров'ям, з якими він зіткнувся перед Новим роком. "Початок року я провів у лікарні. Три дні в приватній клініці мені кололи різні антибіотики, робив КТ та інші процедури. Кожен день Тая мене провідувала", - написав він.





Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що трохи не вмерла з-за власної помилки.

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