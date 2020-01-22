Популярна українська співачка MARUV засвітила ідеальні форми в купальнику під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, MARUV звернулася до своїх шанувальникам і подякувала їм за допомогу в передачі на Балі «важливих речей». Як можна помітити, що зірка позує на камеру в одному купальнику, який ефектно підкреслює її форми.

Уточнимо, що в одній зі своїх попередніх Сторіс MARUV скаржилася на проблемну акліматизацію по приїзду на відпочинок.

«Це ранок на Балі. Якщо ви зібралися їхати в таку спекотну країну з наших країв, то обов'язково беріть з собою щось від срачки, температури, болячки, і так далі. Тому акліматизація тут жорстка. Вчора все було класно. А сьогодні вже не класно. І щоб не зіпсувати собі половину відпустки, обов'язково візьміть з собою…», - говорила вона.

Як повідомлялося раніше, нещодавно відома українська співачка MARUV, яка любить хвалитися відвертими танцями і дивувати незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя.Цей раз не став винятком.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

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