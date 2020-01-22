Популярна українська співачка MARUV засвітила ідеальні форми в купальнику під час відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, MARUV звернулася до своїх шанувальникам і подякувала їм за допомогу в передачі на Балі «важливих речей». Як можна помітити, що зірка позує на камеру в одному купальнику, який ефектно підкреслює її форми.
Уточнимо, що в одній зі своїх попередніх Сторіс MARUV скаржилася на проблемну акліматизацію по приїзду на відпочинок.
Переможниця "Танців з зірками" показала, як розважається з "другом": "Ого!"
Зеленський терміново звернувся до українців, ситуація на межі: Ми втратили...
8-річна донька Кіркорова вразила зовнішністю, фото облетіло мережу: «просто копія...»
Тарзан в ліжку показав, від чого Корольова сходить з розуму: "Самотнім жінкам важкувато дивитися"
«Це ранок на Балі. Якщо ви зібралися їхати в таку спекотну країну з наших країв, то обов'язково беріть з собою щось від срачки, температури, болячки, і так далі. Тому акліматизація тут жорстка. Вчора все було класно. А сьогодні вже не класно. І щоб не зіпсувати собі половину відпустки, обов'язково візьміть з собою…», - говорила вона.
Як повідомлялося раніше, нещодавно відома українська співачка MARUV, яка любить хвалитися відвертими танцями і дивувати незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.
В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя.Цей раз не став винятком.
Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.
Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.
Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа