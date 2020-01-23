Російська співачка українського походження Любов Успенська, яку в ЗМІ вже охрестили нареченою Філіпа Кіркорова, запалила в компанії відомих артистів

Знімки вона показала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Любов Успенська показала знімок, на якому позує під ручку з актором Олександром Домогаровим, а на іншому фото вона пригорнулася до Михайлу Єфремову.

«Неймовірне щастя зустрічати улюблених друзів за лаштунками 👆🏻 Дорогий Михайло Єфремов🥰 як завжди з гумором і гарним настроєм ☄️ І прекрасний @domogarov.aleksandr, Талант з великої букви👆🏻 Чудові люди, скрасившие ще більше цей шикарний день», - написала співачка.

Відзначимо, в мережі по-різному відреагували на пост Успенської. Хтось захоплюється улюбленої артисткою незважаючи ні на що, в той же час інші вважають, що їй пора зав'язувати з пластичними операціями.

«Маска, ще й у бейсболці», «Люба боїться знімати себе "в емоціях".... Та годі вже боятися зморшок!! Все ж знаємо кому скільки років, всі ми дорослі люди. Артист на те й артист, а не мумія!!», «Її щоки скоро лопнуть», «Яка ж ви краса», «Як не жива. Де де Ваші гарні риси Люба Любонька...боляче дивитися», «Класна, енергійна!!! Молодим фору дасть. Розумник», «Яка струнка Любов! Красуня», «Гопница», - коментують знімки Успенської в мережі.

Нагадаємо, Любов Успенська нещодавно вразила багатьох гучною заявою про те, що не проти вийти заміж за 52-річного співака Філіпа Кіркорова.

Співачка відкрила свій бар-караоке, склавши артистові конкуренцію, після цього вони посварилися.

Пізніше Кіркоров захотів помиритися і подарував Успенської сукню з милою запискою. Після цього Успенська заявила, що "може ще і одружаться".

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

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