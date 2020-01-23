Артистка пообіцяла, що більше не буде показувати фото з відпочинку, але себе в купальнику - наостанок запостила

Надя Дорофєєва продемонструвала струнку фігуру в чорному купальнику

Відома українська артиска "рвонула" на відпочинок з чоловіком Володимиром Дантесом, і, вже, мабуть, повертаючись - вирішила покрасуватися на безлюдному пляжі наостанок. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram солістки "Время и Стекло".

Так на новому опублікованому кадрі Надя Дорофєєва стоїть на невеликих каменях біля берегової лінії - прибій біля ніг артистки, блакитне небо, екзотична рослинність і сама Надя в простого крою купальнику, але вигідно демонструючому пікантні ділянки тіла знаменитості - фото вийшло ефектним.

Волосся співачка розпустила, свої руки звела на грудях і посміхалася:

«Ну все, останнє фото біля пальм, обіцяю далі постити тільки холод», - підписала артистка свій новий знімок.

Шанувальники зіркової українки на таку "заява" відповіли масою коментарів за типом: "ще, ще і ще" - мовляв, не переставайте постити такого роду знімки. Також фани співачки зазначили, що Надя "струнка" і просто "красуня".

Раніше артиска покрасувалася перед камерою у відвертих пляжних костюмах.

Так на новому опублікованому Надею відео вона позує, приміряючи на своє підтягнуте тіло різноманітні купальники - файл оформлено з допомогою популярного додатка. Таким чином, Дорофєєва блискавично змінює купальники і пританцьовує під відомий англомовний трек.

Крім того, що співачка показала свою явну худобу і стрункі ніжки, а також частково "блиснула" грудьми і все-таки вона ще й змусила своїх фанів сумніватися "чи не вагітна зірка?". Приводом для сумнівів послужив округлий животик співачки.

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