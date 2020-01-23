Популярна українська виконавиця і екс-Nikita Анастасія Кумейко похвалилася ідеальними формами в одному пальто

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах Кумейко позує посеред вулиці в одному білому пальто, під яким був один боді з черевиками. У кадр потрапили ідеальні форми зірки, на що звернули увагу її шанувальники.

«Туші пожежа! Ну ви ж неймовірна», «вогонь», «сексуально», «королева», «богиня», «Настя – чарівниця», «як завжди – красива і чарівна», «супер красуня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Анастасія Кумейко (DJ NANA), колишня солістка групи Nikita, постала перед шанувальниками у відвертій позі.



Зірка в светрі і білих шортах постала в незвичайній локації. Кумейко перебувала в білій кімнаті біля вікна.

Дівчина сіла на табуретку, розставивши ноги. Крім описаного свиттера і шорт на співачці взуті довгі чоботи на підборах.

Анастасія подивилася в камеру, піднявши підборіддя. Макіяж з акцентом на очі надав образу чарівності. А "зализані" волосся виглядали на українській знаменитості чудово.

Завершив образ світлий манікюр.

"Хто тут у нас сидить і гортає стрічку в очікуванні, що йому хтось напише? 😉", - поинтеесовалась Кумейко.

За 40 хвилин пост зірок зібрав понад 1000 лайків і багато комменнтариев.

"Перший👍 найкраща!!", "Класні чобітки і светр.👌😉", "Такі фото надихають як і в кліпі "авокадо"🔥🔥💗💗", "Ось це-ЙОГА!!", "🤔 Довго Вас довелося чекати. Але все одно приємно 😂💐", "Неймовірна💙", "Як завжди виглядаєте божественно 👍👍👍🔥🔥🔥🔥", "Дайте дві !будь ласка", "Краса🤩😍", "Я сиджу і пишу тобі ... щось ... щось на зразок 💝❤️", "І ніхто не пише", "Ох, і гарна", "Тільки "не рухайте тубаретками"😀", "Вау", "Ауфф", - написали користувачі мережі.

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