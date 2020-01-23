Українська співачка Ольга Цибульська порадувала шанувальників в мережі відвертим фото, опублікованим "проти ночі"

Популярна вітчизняна виконавиця показалася перед камерою, ймовірно, смартфона, в кофтині з глибоким декольте. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram артистки.

На знімку Оля красується в квітчастій на блакитному тлі блузі, а її груди буквально притиснув глибокий виріз на кофтинці. Крім того, артистка з укороченими волоссям впевнено дивилася в камеру, на ній також були масивні сережки та інші прикраси:

«Я знаю, що тобі присниться 💋⠀⠀ ⠀⠀ Постав у коментарі емоджі, що описує твій ідеальний сон 🔥 І він обов'язково збудеться, ай Проміс. ⠀⠀ ⠀⠀ Я почну: 👄👩❤️👨🙈🚀», - пише Оля в підписі до фото.

Шанувальники по-різному відреагували на такий "випад" відвертості артистки:

"Трохи занадто..."

"нічого собі"

"Ось це так-так!"

Нагадаємо також, нещодавно Ольга Цибульська опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий пост.

На фото артистка з'явилася в красивому платті, яке відкрило її плечі і ніжки. Все завдяки вирізам на вбранні. Образ Олі доповнювали красиві сережки і туфлі на шпильці.

Цибульська широко посміхалася і виглядала розкішно.

Раніше ми писали, що Ольга Цибульська розповіла, що схудла на 10 кілограмів.

Зірка опублікувала у своєму Instagram пост, в якому розмістила два фото.

Раніше Ольга намагалася боротися з зайвою вагою, але їй це не вдавалося, адже будь-який стрес вона заїдала.

Зрозумівши, що сама вона не впорається, Ольга звернулася до спеціаліста, завдяки чому їй вдалося скинути злощасні кіло.

Нагадаємо, що Оля Цибульська розповіла про страшну зраду у своєму житті: «Я була не готова».

Як повідомляла Politeka, «Секс був»: Цибульська зробила зізнання про DZIDZIO.

Нагадаємо також, що Цибульська показала, як виглядала в дитинстві: "мимиметр зашкалює"