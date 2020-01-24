Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників.

Цього разу Даша показала підготовку до нової фотосесії в гримерці. Даша позувала у незвичайному одязі і з яскравим макіяжем на обличчі. Волосся артистки акуратно покладені, поряд також можна помітити стиліста артистки, допомагає Даша підготуватися до нових зйомок.

Як можна помітити, одягу зірці тільки халат, який вона елегантно спустила. Нові фото зірки шанувальники прокоментувати не могли, оскільки вони були представлені в розділі Сторі.

Раніше Астаф'єва постала перед шанувальниками у незвичному образі. Дівчина позувала в сукні з глибоким декольте, яке складається з кульок чорного кольору. Образ вона доповнила прикрасами в тон, які складалися з таких же кульок, що і плаття.

Волосся Астаф'єва поклала в стилі художнього безладу і вибрала вечірній макіяж з акцентом на очах. Очі зірка підкреслила чорною підводкою і тушшю, а на губи завдала ніжно-рожеву помаду.

На жаль шанувальники не зможуть залишити свої коментарі для Даші Астаф'євої, адже знімком зірка поділилася в своєму Instagram-Stories.

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