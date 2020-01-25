Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала кадр з виступу

На фото Кухар позує в балетній пачці. Її в цей момент підняв на руки партнер по виступу, взявши однією рукою за верхню частину ноги, а другий за талію. Катерина підняла одну ногу вище голови артиста, а другу загнула через його тіло. Фото вийшло дуже цікавим. Його виконали в чорно-білих тонах. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мистецтво - це спроба створити окрім реального світу більш людський світ ... - Андре Моруа", - підписала фото Кухар.

"4 хвилини намагалася зрозуміти, де чиї ноги", "Чернобелая підтримка", "Яка ви красива, чарівна, легка балеринка!!! Дюймовочка, милуємося вами кожен момент! Катя, ви найкраща!!!", "Це дуже красиво!", "спасибі, що Ви є".

Раніше ми повідомляли,. що Кухар в одному купальнику вразила зовнішністю у звичайному житті.

На фото Кухар позує в одному купальнику, який закритий. Після цього Катерина скупалася у воді і вийшла з океану. Її обмотали рушниками. Балерина вирішила скупатися в честь Хрещення.

Фанати не змогли оцінити знімок, так як він був опублікований в сторіс. Також для них не було можливості прокоментувати публікацію.

Повідомлялося, що знаменита пара Катерина Кухар і Олександр Стоянов разом виховують двох маленьких дітей. Пара виховує сина Тимура і доньку Настю.

Вони намагалися не публікувати знімки малятка, а показували фото лише їх сина, але зовсім недавно у дівчинки відбувся дебют перед численними шанувальниками пари. Вперше Настя з'явилася з зірковою мамою на обкладинці відомого журналу.

Слідом за дружиною милим знімком наважився поділитися Олександр Стоянов. Знімки були зроблені в рамках фотосесії для журналу. Так, в особистому блозі на сторінці Instagram він показав ніжне фото.

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