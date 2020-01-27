У російського актора Олександра Домогарова забрали роль у театрі.

Про це режисер Рімас Тумінас розповів в інтерв'ю російським ЗМІ. 27 січня в одному з московських театрів відбулася прем'єра вистави «Генрі і Еллен». Режисером постановки виступив Рімас Тумінас – фахівець зі світовим ім'ям.

Цікаво, що рік тому в цьому театрі вже показували цей спектакль, але тоді головну роль у ньому грав зірка російського кіно Олександр Домогаров. Тепер же роль Генрі виконує актор Ігор Гордін.

Коли журналісти запитали у режисера, в чому причина заміни актора, він не став нічого приховувати і відверто розповів, що думає про Олександра Домогарова.

«Я можу пробачити артистам все, крім розгнузданості, недбалості в роботі і розбещеності. Олександр Домогаров розпустив себе як особистість, як актор до повного розвалу. Якби він ще визнавав це і готовий був виправити ситуацію — інша справа. Але він звик до цієї розбещеності та вседозволеності», — заявив Тумінас.

За словами режисера, кіно зіпсувало багатьох акторів. А багато з них незаслужено отримали статус зірок. Тумінас, який за освітою режисер телебачення, вважає, що російський кінематограф працює потворно. Він привів у приклад актора Володимира Машкова, зазначивши, що він досить середній артист, але в кіно з нього зліпили «генія». За словами Тумінаса, кожен досвідчений театральний режисер скаже, що у Машкова убогий потенціал. У свою гру він не привносить ні душі, ні розуму, ні співчуття.

Як відомо, Рімас Тумінас працює тільки з акторами, які демонструють зібраність і дисципліну, приділяють увагу своїй фізичній формі.

Олександр Домогаров, у свою чергу, скаржиться журналістам на щільний графік, заявляючи, що саме з ним пов'язаний його поганий зовнішній вигляд. За словами актора, він п'є таблетки для підтримки енергії, а вони позначаються на його здоров'ї.

Нагадаємо, що знаменитий актор-красунчик Домогаров приголомшив новою зовнішністю.

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