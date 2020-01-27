Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Сміюха здивувала шанувальників несподіваною зникненням з усіх соціальних мереж

Перед самим настанням Нового року артистка вирішила не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною образу, повідомляє Politeka.

Як відомо, не так давно зірки української групи «НеАнгели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готувалися до майбутніх концертів. А через кілька днів припинила оновлювати контент в соцмережах, залишивши шанувальників у подиві.

І лише сьогодні, практично через місяць після мовчання в Instagram, співачка заявила про своє повернення. При цьому сама Вікторія розкривати причини зникнення відмовилася, лише підігрів інтригу до власної персони.

«Дорогі мої, я так скучила за вами!😊❤️ Знаю, мене давно не було...і більшість користувачів закидали мене повідомленнями, куди я пропала. Обіцяю, що максимально детально розповім все! Але спочатку мені цікава ваша думка. Як ви думаєте, з якої причини я так довго була відсутня в Instagram? У кого які припущення?😉», - інтригуюче написала Вікторія.

Користувачі мережі миттєво відреагували на новий пост зірки, написавши свої здогади, що стосуються зникнення артистки:

«Заміж вийшла?», «Вийшла заміж🤔», «Вийшла заміж, народила, розлучилася 🤣», «Не випускали з Вашої “країни”?», «Поповнення😍», «Любов 🔥🔥🔥», «З поверненням @vikanablack 😃😉😍», «Відпочивала🤭)», «Відпочивала😍 ти заслужила цей відпочинок❤😍😍», «Очі сумні.... Не хочу, що б сумували, хворіли.... Всіх благ вам. 💖👍», «Вагітність😍», «Весільну подорож 🎊🎉», «Вже хотілося вашій мамі написати!!!! Як добре, що Ви повернулися!!!!! 🙏🙏🙏❤️».

Раніше співачка показала знімок, який вона зробила в столиці Туреччини Стамбулі.

"У правильного туриста повинні бути, як у мухи, фасеточні очі, щоб все бачити і помічати!", - підписала знімок Сміюха.

При цьому Віка сфотографувалася на тлі Блакитної мечеті, яка є першою за значенням у Стамбулі. Шанувальники прийшли в невимовний захват від фотографій, зазначивши, що Віка дарує ще більшу красу Стамбулу.

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