З 48-річною російською співачкою Крістіною Орбакайте, донькою відомої артистки Алли Пугачової, трапилося нещастя

Як передає Politeka.net, Орбакайте виставила у своєму мікроблозі в Instagram кадр, який одночасно здивував і засмутив шанувальників. Так, Крістіна, яка зараз знаходиться в Майамі з чоловіком Михайлом Земцовим і 7-річною донькою Клавдією, розповіла, що зламала ногу. За яких обставин це сталося, зірка не визнається, правда додала, що змушена через це скасувати концерти у лютому.

На фото вона сидить в червоному кріслі, здорову ногу підігнувши під себе, а ту, що в гіпсі, витягнувши вперед. На ній кофтина чорного кольору і лосини темного відтінку, співачка зібрала волосся в хвіст і дивиться в об'єктив втомленим і сумним поглядом.

"Так почалася моя підготовка до нових постановок для концертної програми🤷‍♀️ Перелом щиколотки 🦶не Можна наступати на ногу мінімум 6 тижнів, на жаль, мої лютневі концерти та вистави змушена перенести (перший раз за свою кар'єру) дати обов'язково повідомлю!! Сподіваюся на розуміння і підтримку 🙏❤️", - написала Орбакайте.

Користувачі мережі відразу ж кинулися підбадьорювати знаменитість і бажати їй швидкого одужання, при цьому дивуючись, як вона примудрилися зламати ногу.

"Крістіна, нехай це буде найбільшою прикрістю і більше не буде ніяких інших !!!!"

"Ну ось тє на! 😧"

"😢як ви ж так(((Одужуйте"

"Я думаю не варто переживати, з усіма може бути така неприємність. Ми прихильники все одно Вас любимо.❤️"

"Як так сталося? Бідна дівчинка! Швидкого одужання!!!"

Раніше ми повідомляли, Крістіна ошелешила фанатів фото, на якому вона постала в легкій квітчастій сукні. "Повітряна" і щаслива, ніби дівчинка - так виглядає усміхнена співачка на знімку. Своїм чудовим настроєм вона вирішила поділитися з шанувальниками: "А в душі весна".

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