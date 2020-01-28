Філіп Кіркоров вирішив покрасуватися з дітьми і весело провести час

Відомий російський співак показав подорослішалу доньку і як відпочив у США. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артиста.

Так на новому опублікованому відео, Кіркоров веселитися разом зі своєю дочкою Аллою-Вікторією і в компанії відомої дитячої блогера Насті з батьком дівчинки. Російськомовний канал дівчинки має безліч підписників на YouTube - більше мільйона, а її батьки вже неодноразово знімали Кіркорова в одному з випусків блогу Насті. На кадрах над головами чоловіків підіймається і розривається блискуча куля з не менш блискучим вмістом і все це сиплеться прямо на зірок:

«‼️Обережно! Відео випромінює позитивні вібрації, заряджає всіх відмінним настроєм!💯 Фарби життя в твоїх руках – обирай яскраві тони! 🎨 …», - підписав Філіп відео. Примітно, що куля над чоловіками лопається саме з допомогою восьмирічної Алли-Вікторії – дівчинка з усім запалом тицяє голкою в кульку і та миттєво розривається.

Нагадаємо також, раніше повідомлялося про те, що королева російського шансону Любов Успенська відверто зізналася, що хоче вийти заміж за Філіпа Кіркорова. У 2019 році між зірками пробігла чорна кішка і вони серйозно посварилися.

Успенська відкрила в Москві караоке-клуб, а Фиркоров розцінив цей крок як спробу скласти йому конкуренцію, поэтмоу зірки тривалий час навіть не спілкувалися.

У спілкуванні з журналістами Любов Успенська зізналася, що вони помирилися з королем поп-сцени.

З'ясувалося, що Філіп Кіркоров пішов першим на примирення і подарував королеві шансону шикарне плаття, до якого була невелика записка: «Для мене честь зробити такий подарунок легендарній співачці».

Подарунок дуже сподобався Успенської і вона заявила, що всі сварки з Кіркоровим залишилися в минулому.

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

Як повідомляла Politeka, Кіркоров різко схуд на 40 кг і змінився до невпізнання: нові фото вражають.