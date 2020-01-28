Доросла дочка української виконавиці Олі Полякової Маша показала розкішні форми в одному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram юної зірки.

Так, опублікованому знімку видно Машу в одному міні-бікіні. Себе вона знімає на телефон, виставивши при цьому напоказ розкішне й підтягнуте тіло.

Як можна помітити, доповнює образ дівчини хрестик і два браслета. Проте її прихильники не змогли висловитися – знімок дочка Полякової опублікувала в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, дочка Олі Полякової прихвастнула відпочинком і шопінгом в Нью-Йорку. Дівчинка, видимо, побувала на одних з найбільш відомих локацій Великого Яблука.

Старша з дочок співачки вирушила на період зимових канікул в США, зокрема - вона побувала на східному узбережжі. Так на одному з фото, зірка мережі позувала на тлі знаменитих жовтих машин служби таксі Нью-Йорка. На юній знаменитості була яскрава куртка практично в колір машин - волосся Маша Полякова розпустила, також в кадрі вона, швидше за все, "потягувала" безалкогольний коктейль або смузі, була в джинсах і в руках у дівчинки також були пакети з покупками.

Шанувальникам Марії Полякової такі знімки припали до душі - вони назвали дівчинку стильною і відзначили також, що та дуже схожа на свою матір і помітно подорослішала:

"Мрійниця, як мама"

Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережа яскравим відео.

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