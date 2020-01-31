Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії разом з дитиною і чоловіком, здивувала шанувальників незвичайним кадром
Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.
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В цей раз Регіна поділилася важливими для себе роздумами в Instagram:
«#Сократ «Я знаю, що нічого не знаю».
Ось іноді я думаю, що кількість інформації в моїй голові заважає мені жити спокійно. Набагато простіше було б існувати з відчуттям перманентно форматирующего диска. Іноді я сумую від того, що досі не винайшла Tesla, не розробила Instagram , не запустила зонд на Марс, не написала пісню #BadGuy (@billieeilish ) і вже тим більше не отримала за неї Греммі. Що за підсумком я залишу після себе? Яка моя функція/місія?», – написала Тодоренко під новим знімком.
Після артистка відзначила, що відповідає на такі питання я відповідаю кожен день, щоб не перетворитися на овоч і не зникнути безслідно. До того ж, їй запала в душу фраза Мітча з серіалу #TheMorningShow : «Мені здається, я роблю щось не те , щось абсолютно не відноситься до вічності».
«Я зрозуміла , що прийшла пора моєї книги! Офіційно заявляю , зовсім скоро можна буде потримати в руках цікавий збірник казок. Буду вірити , що на моїх казках виростуть гідні люди!», – заявила Тодоренко.
Раніше Регіна викликала суперечки в мережі, з-за відвертого відео з ванної. Так, зірка вирішила показати апетитні форми прямо у ванній, під час того, як вкладала мокрі волосся.
«Готуюся до зйомки і співаю», - написала Тодоренко під постом в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Тодоренко позує в одній майці без білизни, а сама дівчина співає. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
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