Андрій Разін повідомив про загибель доньки свого хрещеного батька

Відомий російський продюсер і лідер гурту «Ласковый май» на своїй сторінці в Instagram розповів про трагедію в родині свого хрещеного батька – колишнього керівника міського управління Фінансово-господарського управління мерії Москви Геннадія Темнікова. Як з'ясувалося, його дочка Валентина загинула в Польщі.

«Красуня, чемпіонка з кінного спорту, розумниця. Але, на жаль, доля її забрала», - написав Разін, додавши, що смерть дівчини була трагічною.

Він розповів про те, що Валентина дружила з його покійним сином Сашком, який раптово помер під час прогулянки на вулиці в центрі Москви в 2017 році. Разін повідомив, що тепер дівчина буде лежати з його сином поруч на Троєкуровському кладовищі.

«Вона дружила з моїм сином Сашком, була на його похороні, дуже переживала з цього приводу. Тепер вона буде поруч з ним», - написав продюсер.

Він додав, що похорони відбудуться 2 лютого в 11:00, і закликав усіх, хто знав Валентину, прийти з нею попрощатися.

«Валя була кращою з кращих. Царство їй Небесне», - підсумував Разін.

До цього ми писали про те, що Андрій Разін розповів, як прокляття забирає учасників «золотого складу» «Ласкового мая».

За словами Разіна, з дев'яти чоловік у живих залишилося лише четверо людей. Інші учасники «золотого складу» пішли з життя при дивних обставинах, тому інші музиканти всерйоз міркують про прокляття.

«Міша Сухомлинов був застрелений. Ігор Ігошин, який був на ударних, поліз у кватирку за рибою, що висіла в пакеті за вікном. Однак, відірвалася рама і він впав з 5 поверху. Один із солістів Юра Губов загинув у ДТП», — розповів Разін.

«Про Мішу Сухомлинова.. Його застрелив неадекватний фанат, який хотів убити Шатунова, але за підсумком промахнувся. Хлопець кілька разів проходив кастинг в групу, з-за чого і звихнувся. Він писав листи з погрозами, але ніхто не сприймав всерйоз до смерті Міші. Вже після похорону ми отримали нову записку, що Шатунов помре на очах у всіх, і вирішили припинити діяльність групи на 10 років. Вбивцю впіймали і помістили в клініку», — підсумував Разін.

Нагадаємо, продюсер «Ласкового мая» розповів про прокляття, що згубило гурт.

Як повідомляла Politeka, у Юрія Шатунова сталося велике горе.

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