Дочка королеви шансону Любові Успенської Тетяна Плаксіна заявила, що її матір знущалася над нею

Про це дівчина розповіла в ефірі російського ток-шоу

"Зірки зійшлися" на одному з телеканалів.

Звернемо увагу, що випуск з Плаксіної вийде в ефір тільки ввечері 2 лютого, однак на офіційному сайті програми був оприлюднений анонс.

Зокрема, в анонсі сообается, що: "Єдина дочка звинуватила Любов Успенську в нападі".

"Вона бере і замикає двері на ключ і починає мене душити. Мені було, звичайно, дуже страшно. Але страшніше – це продовжувати мовчати", - каже Тетяна.

Зазначимо, що Тетяна Плаксіна єдина дитина Любові Успенської. Вона народилася в четвертому шлюбі співачки.

Раніше ми писали, Любов Успенська відверто зізналася, що хоче вийти заміж за Філіпа Кіркорова. Про це вона сама розповіла в інтерв'ю журналістам.

Як відомо, в 2019 році між зірками пробігла чорна кішка і вони серйозно посварилися.

Успенська відкрила в Москві караоке-клуб, а Фиркоров розцінив цей крок як спробу скласти йому конкуренцію, тому зірки тривалий час навіть не спілкувалися.

У спілкуванні з журналістами Любов Успенська зізналася, що вони помирилися з королем поп-сцени.

З'ясувалося, що Філіп Кіркоров пішов першим на примирення і подарував королеві шансону шикарне плаття, до якого була невелика записка: «Для мене честь зробити такий подарунок легендарній співачці».

Подарунок дуже сподобався Успенської і вона заявила, що всі разногласся з Кіркоровим залишилися в минулому.

«Ми друзі, може, ще навіть і поженимся. А чого боятися? Він же любить талановитих. Так що я не проти», - додала Успенська, яка сьогодні офіційно перебуває у шлюбі з Олександром Плаксиным. Чоловік королеви шансону вже кілька років живе на території США і з Успенської вони практично не бачаться.