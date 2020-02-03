Турецько-німецька актриса і модель Мер'єм Узерлі показала фото з літака

Знімок актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На фотографії актриса сидить в літаку прямо біля віконця. Дівчина практично не нафарбована, що дозволяє розглядіти її натуральну красу. Пост актриса підписала «Кінець», натякаючи на те, що вона летить додому після зйомок у Франції.

За день пост зірки набрав майже 70 тис. лайків. Шанувальники захоплюються красою актриси і пишуть їй визнання в любові на різних мовах.

«Ти найкраща», «Зайчик, я тебе дуже люблю, мені цікаво, куди ти летиш... Приємного польоту і знай, що я ніколи не зраджу тебе», «Я люблю цю жінку», «Як прекрасні нескінченні подорожі, ми завжди в одному місці», «Це було так багато років тому, але я люблю тебе, як Хюррем у фільмі «Величне століття», «Моя принцеса», «Господи, до чого ж прекраснаааа», - пишуть фоловери.

Додамо, що за даними різних ЗМІ, актриса робила пластику, завдяки чому її обличчя сьогодні виглядає ідеально.

Нагадаємо, що актриса після отримання престижної премії в Домініканській республіці вирушила на зйомки у Францію. Там зірка серіалу "Величне століття" позувала у відвертих образах недалеко від Лувру. Шанувальники звернули увагу на те, що поза актриси на знімку вельми сумнівна – жінка розставила ноги і трохи підняла яскраве плаття.

Як відомо, 36-річна Мер'єм Узерлі отримала світову популярність завдяки історичному серіалу "Величне століття", де вона зіграла, наложницю, а потім дружину турецького султана Османа Чудового Росколану. В Україні транслювали цей серіал, тому Узерлі люблять і в нашій країні. Серіал знімали з 2011 по 2014 рік. Після нього у актриси було ще кілька робіт в кіно.

Нагадаємо, що зірка "Величного століття" розставила ноги на тлі Лувру: "Паризька Барбі".

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