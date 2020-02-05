Скандал між Ксенією Собчак та Ксенією Бородіною вийшов на новий рівень

Про це пише Politeka.net.

Гучну сварку російських телеведучих вирішив прокоментувати колишній учасник "Дому-2" Рустам Солнцев.

Зокрема, він назвав сварку ведучих "битвою жаби з гадюкою".

За словами Рустама Солнцева, вже минули ті часи, коли телеведуча Ксенія Собчак могла підвищити голос на свою колегу Ксенію Бородіну.

Колишній учасник "Дому-2" також зазначив, що своєю сваркою телеведучі влаштували справжнє шоу для користувачів у соціальних мережах.

"Ксенія Собчак – це вам не в школі соплі хавати. Це вам не Тютькіна якась. Собчак не розуміє одну важливу річ – час, коли вона була єдиною невменько в публічному просторі давно минуло. А так хочеться авторитетно гикнуть, прикрикнути на колишню співведучу, яка за тобою пуховики доношувала, та вмить заткнеться. Ти на неї раз, а вона тебе відповідь, ти два, а вона знову щось уразливе. А підписникам – хохотач", – іронічно прокоментував він сварку Бородіної і Собчак.

Раніше ми розповідали про те, що Ксенія Собчак і Ксенія Бородіна потужно зчепилися за елітної квартири, яку режисерові Костянтину Богомолову подарував мер Москви за роботу на виборах.

Собчак звинуватила Бородіну, що та пише проплачені політичні коментарі в неї під постом, а та у відповідь згадала про "подаровану мером квартиру", одне зачепилося за інше і ось вже дівчата стали говорити не тільки про квартирах, заміських будинках, і хто на кого записав нерухомість, а ще й про політику: поправки до конституції і навіть "держпереворот".

Під час сварки Ксенія Собчак вирішила перейти на особистості і стала "козиряти" своїми недавніми досягненнями, не забувши розповісти про те, що навіть висувала свою кандидатуру на минулих президентських виборах у Російській Федерації.

Нагадаємо, Собчак влаштувала росіянам скандал прямо в літаку, злили відео в мережу.

Як повідомляла Politeka, Собчак в мереживній корсеті запалила з гарячим красенем, забувши про чоловіка.

Також Politeka писала, що скандальна Собчак зважилася лягти під ніж, у клініці видали правду.