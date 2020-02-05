Скандал між Ксенією Собчак та Ксенією Бородіною вийшов на новий рівень
Про це пише Politeka.net.
Гучну сварку російських телеведучих вирішив прокоментувати колишній учасник "Дому-2" Рустам Солнцев.
Зокрема, він назвав сварку ведучих "битвою жаби з гадюкою".
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За словами Рустама Солнцева, вже минули ті часи, коли телеведуча Ксенія Собчак могла підвищити голос на свою колегу Ксенію Бородіну.
Колишній учасник "Дому-2" також зазначив, що своєю сваркою телеведучі влаштували справжнє шоу для користувачів у соціальних мережах.
"Ксенія Собчак – це вам не в школі соплі хавати. Це вам не Тютькіна якась. Собчак не розуміє одну важливу річ – час, коли вона була єдиною невменько в публічному просторі давно минуло. А так хочеться авторитетно гикнуть, прикрикнути на колишню співведучу, яка за тобою пуховики доношувала, та вмить заткнеться. Ти на неї раз, а вона тебе відповідь, ти два, а вона знову щось уразливе. А підписникам – хохотач", – іронічно прокоментував він сварку Бородіної і Собчак.
Раніше ми розповідали про те, що Ксенія Собчак і Ксенія Бородіна потужно зчепилися за елітної квартири, яку режисерові Костянтину Богомолову подарував мер Москви за роботу на виборах.
Собчак звинуватила Бородіну, що та пише проплачені політичні коментарі в неї під постом, а та у відповідь згадала про "подаровану мером квартиру", одне зачепилося за інше і ось вже дівчата стали говорити не тільки про квартирах, заміських будинках, і хто на кого записав нерухомість, а ще й про політику: поправки до конституції і навіть "держпереворот".
Під час сварки Ксенія Собчак вирішила перейти на особистості і стала "козиряти" своїми недавніми досягненнями, не забувши розповісти про те, що навіть висувала свою кандидатуру на минулих президентських виборах у Російській Федерації.
Нагадаємо, Собчак влаштувала росіянам скандал прямо в літаку, злили відео в мережу.
Як повідомляла Politeka, Собчак в мереживній корсеті запалила з гарячим красенем, забувши про чоловіка.
Також Politeka писала, що скандальна Собчак зважилася лягти під ніж, у клініці видали правду.