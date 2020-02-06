Зірка "Сестер" і "Висоцького" актриса Оксана Акіньшина заінтригувала прихильників свіжим фото в соцмережі

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram Оксани Акіньшиної

32-річна зірка російського кіно Оксана Акіньшина опублікувала інтригуючу чорно-білу фотографію. Актриса постала в досить загадковому образі. На ній красується темний купальнік, а по обличчю складно зрозуміти чи вона посміхається, чи то готова заплакати.

Підпис до фото виявился ще більш интриуючим. "Нельзя начать жизнь сначала, но её можно продолжить по-другому ".

Зазначимо, що ЗМІ пишуть про кризу у відносинах з чоловіком Оксани, кінопродюсером Арчілом Геловані. Є інформація, що зірка "Стиляг", "Висоцького" і "Сестер" ледь не збирається подавати на розлучення. Втім, потім подружжя, як ні в чому не бувало, помічали на різних заходах і навіть на відпочинку на Мальдіви.

У зв'язку з тим, що актриса не часто балує шанувальників фото без верхнього одягу, реакція прихильників виявилася захопленої.

"Я просто в восторге!!!", " Здорово и приятно посмотреть, молодец!!!", "Не баба а ОГОНЬ !!! Простите за эмоции", "Самая красивая и натуральная актриса", "Хороша чертовка!!!"



Акіньшина виховує сина Філіпа від першого чоловіка Дмитра Литвинова і двох синів Костянтина і Еммі, народжених у шлюбі з Геловані.

Нагадаємо, що Оксана Акіньшина також відома завдяки зйомкам у фільмі 8 перших побачень, де вона грає з нинішнім українським президентом Володимиром Зеленським. У деяких кадрах Володимир і Оксана зображують дуже пристрасний полцелуй.

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