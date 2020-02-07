Стало відомо, чому вокалісти групи "Іванушки" Ігор Сорін і Олег Яковлєв так рано пішли з життя

Відверту заяву в інтерв'ю журналістам зробив продюсер Ігор Матвієнко, передає Аіф.

За його словами, він дізнався про те, що співак Ігор Сорін підсів на наркотики вже після того, як він покинув популярну групу "Иванушки".

Матвієнко також додав, що колишній вокаліст Ігор Сорін «потрапив у погану компанію людей, які конкретно сиділи на наркоті».

"Про те, що Сорін вживає наркотики, я дізнався, коли він вже пішов з «Іванушек». Повністю не знаю, що там сталося. Але він потрапив у погану компанію людей, які конкретно «сиділи» на наркоті. Я думаю, що це була якась кислота або галюциногенні гриби. Грошей було небагато, тому все це було не дуже хорошої якості. Хоча різниці немає, якогось «якості» наркота. Підсумок один", - зізнався відомий російський продюсер.

В інтерв'ю Ігор Матвієнко затронув тему щодо іншого екс-вокаліста групи Олега Яковлєва, який також помер у ранньому віці.

Продюсер заявив, що прекрасно знав, що Олег Яковлєв зловживає алкоголем, тому у них були серйозні розмови. Матвієнко намагався переконати музиканта, що згубна звичка до добра не доведе. На жаль, до словами продюсера Олег Яковлєв не прислухався і пішов з життя у віці 47 років.

Раніше ми розповідали про те, що зірка "Іванушек" ошелешив зовнішнім виглядом. Учасник групи Андрій Григор'єв-Апполонов похвалився перед своїми прихильниками, як він колесить по райськими островами і купається в океані.

Але опубліковане в Instagram фото музиканта ошелешила його фанатів. На знімку Андрій Григор'єв-Апполонов посміхається, його волосся розпатлане, а щоки горять від засмаги.

Деякі коментатори пораділи за "рудого з Іванушек" і побажали йому гарного відпочинку. Але були й такі користувачі, які рознесли зірку за зовнішній вигляд.

Один з підписників запитав, чому Андрій так погладшав. "Не товстий, а опухлий від бухла", – відповів за Григор'єва-І.апполонова інший шанувальник, натякаючи на пристрасть музиканта до алкогольних напоїв.

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