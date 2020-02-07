Відома українська модель Алла Костромічева, ведуча "Топ-модель по-українськи", показала новий образ в компанії подружок

На фото Алла позує в чорному платті з глибоким декольте і без білизни. Костромічева в цей раз була з розпущеним волоссям, а в руках тримала телефон і пляшку шампанського. Поруч можна побачити в червоному і натільній вбранні її знайомих. Причому, у середній дівчата, може здатися, що вона позує тільки з чорними візерунками на тілі. Фото вийшло цікавим і ефектним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше 20 тисяч лайків і залишити кілька коментарів під фото:

"Аглі так і ходить без брів і з пахвами", "найкрасивіша", "Алла такий як ви більше Немає!!", "Алла схожа на Вікторію Бекхем", "Ого нічого собі, і вона там є. Я в шоці, Алла, так це ж дуже круто", "У панянки в середині, в нижній частині що щось не те...псує наряд.. це..", "бог ти мій", "Коли новий сезон?", "Дві дівчини,яких я дуже люблю,на одному фото, такого не очікувала побачити", "ви дуже гарна!".

Раніше ми повідомляли, що ведуча проекту «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічева опублікувала особистий кадр.

Артистка дуже здивувала своїм зовнішнім виглядом на відео і спробувала сказати про переживання свого персонажа.

Так на новому опублікованому Аллою відео, вона показала акторську мініатюру, де говорила про великі гроші, зраду і про те, як легко можна знищити людину - її особистість та мрії, а також про те, що з усієї цієї "брудом" - не треба миритися. При цьому, перепитуючи свого співрозмовника за кадром, ясно йому все, що сказала героїня.

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